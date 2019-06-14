Новости Фото www.rsbi.ru Россияне стали обладателями 23 медалей чемпионата Европы по джиу-джитсу Российские спортсмены завоевали 23 награды чемпионата Европы по джиу-джитсу, который проходил с 31 мая по июня в столице Румынии Бухаресте.

Победителями чемпионата Европы стали Дмитрий Бешенец, Никита Никитин, Полина Крупская и Оксана Москаленко. Также в копилке сборной России шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.



Фото www.rsbi.ru Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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