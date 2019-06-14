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14.06.2019 15:11
Фото www.rsbi.ru
Россияне стали обладателями 23 медалей чемпионата Европы по джиу-джитсу
Российские спортсмены завоевали 23 награды чемпионата Европы по джиу-джитсу, который проходил с 31 мая по июня в столице Румынии Бухаресте.

Победителями чемпионата Европы стали Дмитрий Бешенец, Никита Никитин, Полина Крупская и Оксана Москаленко. Также в копилке сборной России шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.


Фото www.rsbi.ru
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/14/111244.html
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