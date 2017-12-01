Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходил в Боготе (Колумбия). Выступая в неполном составе национальная команда России завоевала 16 наград в разных дисциплинах.
Дисциплина ФАЙТИНГ:
1 место - Бешенец Дмитрий (69 кг);
2 место - Мгер Манукян (77 кг), Алла Падерина (+70 кг), Михаил Костюк (94 кг); Оксана Москаленко (55 кг)
3 место - Илья Борок (85 кг), Михаил Смирнов (+94 кг), Никита Никитин (77 кг)
Дисциплина НЕВАЗА:
2 место - Оксана Москаленко (55 кг), Зайнутдин Зайнуков (69 кг),
3 место - Полина Крупская (55 кг), Гаирбек Ибрагимов (69 кг), Гусейн Гусейнов (56 кг), Александр Сак (+94 кг)
В командных соревнованиях по ФАЙТИНГУ наши спортсмены стали победителями, а по НЕВАЗА - серебряными призёрами.
Фото Российская федерация джиу-джитсу.