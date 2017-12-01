Новости Фото Российская федерация джиу-джитсу Сборная России завоевала 16 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходил в Боготе (Колумбия). Выступая в неполном составе национальная команда России завоевала 16 наград в разных дисциплинах.

Дисциплина ФАЙТИНГ: 1 место - Бешенец Дмитрий (69 кг); 2 место - Мгер Манукян (77 кг), Алла Падерина (+70 кг), Михаил Костюк (94 кг); Оксана Москаленко (55 кг) 3 место - Илья Борок (85 кг), Михаил Смирнов (+94 кг), Никита Никитин (77 кг)

Дисциплина НЕВАЗА: 2 место - Оксана Москаленко (55 кг), Зайнутдин Зайнуков (69 кг), 3 место - Полина Крупская (55 кг), Гаирбек Ибрагимов (69 кг), Гусейн Гусейнов (56 кг), Александр Сак (+94 кг)

В командных соревнованиях по ФАЙТИНГУ наши спортсмены стали победителями, а по НЕВАЗА - серебряными призёрами.



Фото Российская федерация джиу-джитсу. Богота Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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