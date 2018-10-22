Новости Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по джиу-джитсу Сборная России по джиу-джитсу стала бронзовым призером общего зачета чемпионата Европы, который проходил в польском Гливице.

ФАЙТИНГ:

Золото - Дмитрий Бешенец (до 69 кг);

Серебро - Михаил Смирнов (+94 кг);

Бронза - Рената Якубова (до 70 кг), Анастасия Кондрат (до 49 кг), Мгер Манукян (до 77 кг), Никита Никитин (до 77 кг), Оксана Москаленко (до 55 кг), Игорь Филиппов (до 62 кг), Илья Борок (до 85 кг), Михаил Костюк (до 94 кг)

НЕВАЗА:

Золото - Гаирбек Ибрагимов (до 69 кг), Абдулбари Гусейнов (до 85 кг);

Серебро - Кристина Макиева (+70 кг), Гусейн Гусейнов (до 56 кг);

Бронза - Нарек Арутюнян (до 56 кг), Андрей Спиридонов (до 94 кг), Зайнудин Зайнуков (до 69 кг), Сергей Борискин (+ 94 кг)



Золото - Андрей Гришин (+85 кг, файтинг), Федор Серов (до 85 кг, файтинг), Евгений Пастушенко (до 70 кг, файтинг), Артем Мухин (+85 кг, Неваза)

Серебро - Андрей Гришин (+85 кг, Неваза), Дмитрий Бизиенков (до 70 кг, файтинг и неваза), Юрий Преснов (до 85 кг, файтинг)

Бронза - Юрий Преснов (до 85 кг, Неваза), Евгений Коротких (до 70 кг, Неваза) Гливице Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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