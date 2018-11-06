На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный футбол
Джиу-джитсу
Танцевальный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Джиу-джитсу
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
06.11.2018 12:56
Россияне заняли первое место в общекомандном зачете первенства Европы по джиу-джитсу для юниоров
Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете первенства Европы по джиу-джитсу среди юниоров, которое проходило с 26 по 29 октября в итальянской Болонье. Соревнования проводились в возрастных группах до 18 лет и до 21 года. 

В копилке российской команды до 18 лет – шесть золотых медалей. Чемпионами стали Маргарита Якушкина (файтинг и неваза, свыше 70 кг), Валентина Бурилина (неваза, до 48 кг), Татьяна Киселева (неваза, до 52 кг), Александр Выскребцев (файтинг, до 73 кг), Даниил Шарковкин (файтинг, до 81 кг), Семен Головкин (неваза до 81 кг). Также россияне завоевали два серебра и 11 бронзовых наград.

В возрастной группе до 21 года сборная России побеждала трижды. Золото завоевали Карина Скрыпникова (файтинг, до 55 кг), Александр Олейников (файтинг, до 94 кг) и Руслан Гасанов (неваза, до 62 кг). В активе команды также пять серебряных наград и шесть бронзовых.
Города:
Болонья
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/06/111102.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
06.11.2018 12:56
Россияне заняли первое место в общекомандном зачете первенства Европы по джиу-джитсу для юниоров
22.10.2018 21:23
Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по джиу-джитсу
01.12.2017 19:45
Сборная России завоевала 16 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу
02.02.2015 16:04
Алу Бочкаев завоевал золото чемпионата Европы по джиу-джитсу
19.12.2014 15:39
Стали известны чемпионы России 2014 по джи-джитсу
19.12.2014 15:02
Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу
30.10.2013 12:15
Российские спортсмены завоевали десять медалей на Всемирных Играх Боевых Искусств
Все новости
Сюжеты
В мире. IX Всемирные игры 2013 в Кали, Колумбия
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
В России. Всемирные игры боевых искусств 2013
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
25.11.2013 11:01
Фото. Джиу-джитсу. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 