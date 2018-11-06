Россияне заняли первое место в общекомандном зачете первенства Европы по джиу-джитсу для юниоров

Российские спортсмены заняли первое место в общем зачете первенства Европы по джиу-джитсу среди юниоров, которое проходило с 26 по 29 октября в итальянской Болонье. Соревнования проводились в возрастных группах до 18 лет и до 21 года.





В копилке российской команды до 18 лет – шесть золотых медалей. Чемпионами стали Маргарита Якушкина (файтинг и неваза, свыше 70 кг), Валентина Бурилина (неваза, до 48 кг), Татьяна Киселева (неваза, до 52 кг), Александр Выскребцев (файтинг, до 73 кг), Даниил Шарковкин (файтинг, до 81 кг), Семен Головкин (неваза до 81 кг). Также россияне завоевали два серебра и 11 бронзовых наград.



