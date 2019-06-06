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Сборная России завоевала 22 награды на чемпионате Европы по гиревому спорту

Российские гиревики стали обладателями 22 медалей чемпионата Европы, который проходил с 29 мая по 3 июня в немецком городе Штольберг. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 12 стран.





С 13 по 16 июня в Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Соревнования станут отборочным стартом на чемпионат мира, который состоится в Сербии в ноябре 2019 года.



