06.06.2019 19:38
Фото https://vk.com/club91376097
Сборная России завоевала 22 награды на чемпионате Европы по гиревому спорту
Российские гиревики стали обладателями 22 медалей чемпионата Европы, который проходил с 29 мая по 3 июня в немецком городе Штольберг. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 12 стран.
С 13 по 16 июня в Казани пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Соревнования станут отборочным стартом на чемпионат мира, который состоится в Сербии в ноябре 2019 года.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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