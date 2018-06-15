Новости гиревой спорт В Санкт-Петербурге определились чемпионы России по гиревому спорту С 24 по 27 мая в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России по гиревому спорту.

Результаты:

Рывок, женщины, весовая категория 63 кг 1. Александра Васильева (Санкт-Петербург) 2. Ольга Ярёменко (Санкт-Петербург) 3. Джанита Щербина (Санкт-Петербург)

Рывок, женщины, весовая категория 63+ кг 1. Ирина Мартынова (Калужская область) 2. Надежда Островская (ХМАО-Югра) 3. Наталья Барбакова (Калужская область)

Толчок по длинному циклу, женщины, весовая категория 63 кг 1. Анастасия Лазарева (Санкт-Петербург) 2. Елизавета Сафронова (Калужская область) 3. Екатерина Доронина (Москва)

Толчок по длинному циклу, женщины, весовая категория 63+ кг 1. Ирина Мартынова (Калужская область) 2. Софья Троеглазова (Краснодарский край) 3. Эльвира Вильченко (Брянская область)

Толчок по длинному циклу, мужчины, весовая категория 63 кг 1. Евгений Бутенко (Новосибирская область) 2. Василий Недорезов (р-ка Бурятия) 3. Алексей Жбанов (ХМАО-Югра)

Толчок по длинному циклу, мужчины, весовая категория 68 кг 1. Алексей Рябков (Тюменская область) 2. Владимир Кобзарь (Тюменская область) 3. Антон Рыжков (Санкт-Петербург)

Толчок по длинному циклу, мужчины, весовая категория 73 кг 1. Иван Беляев (ХМАО-Югра) 2. Владимир Смирнов (Калужская область) 3. Антон Коляков (Санкт-Петербург)

Толчок по длинному циклу, мужчины, весовая категория 85 кг 1. Павел Чуев (Санкт-Петербург+Белгородская область) 2. Сергей Рысник (Омская область) 3. Семен Селиверстов (Челябинская область)

Толчок по длинному циклу, мужчины, весовая категория 85+ кг 1. Сергей Балабанов (Ростовская область) 2. Николай Кичимаев (Санкт-Петербург) 3. Денис Давыдов (Ярославская область) Санкт-Петербург Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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