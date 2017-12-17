Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по гиревому спорту
Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета чемпионата мира по гиревому спорту, который проходил в Сеуле (Южная Корея).
Призерами стали:
Джони Бенидзе - золото
Валентин Сутягин - золото
Владимир Смирнов - золото
Михаил Квашнин - золото
Антон Анасенко - золото
Владимир Гуров - золото
Иван Марков - золото
Гаджи Гаджимутелимов - золото
Евгений Иванов - золото
Иван Беляев - золото
Павел Чуев - золото
Артем Клепиков - золото
Сергей Балабанов - золото
Николай Кичимаев - золото
Ольга Яременко - золото
Александра Васильева - золото
Алина Васькина - золото
Ирина Мартынова - золото