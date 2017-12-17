Новости Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по гиревому спорту Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета чемпионата мира по гиревому спорту, который проходил в Сеуле (Южная Корея).

Призерами стали: Джони Бенидзе - золото Валентин Сутягин - золото Владимир Смирнов - золото Михаил Квашнин - золото Антон Анасенко - золото Владимир Гуров - золото Иван Марков - золото Гаджи Гаджимутелимов - золото Евгений Иванов - золото Иван Беляев - золото Павел Чуев - золото Артем Клепиков - золото Сергей Балабанов - золото Николай Кичимаев - золото Ольга Яременко - золото Александра Васильева - золото Алина Васькина - золото Ирина Мартынова - золото Сеул Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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