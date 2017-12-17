На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Айкидо
Хоккей с мячом (бенди)
Кикбоксинг
Гиревой спорт
Гандбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гиревой спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
17.12.2017 16:27
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по гиревому спорту
Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета чемпионата мира по гиревому спорту, который проходил в Сеуле (Южная Корея).

Призерами стали:
Джони Бенидзе - золото
Валентин Сутягин - золото
Владимир Смирнов - золото
Михаил Квашнин - золото
Антон Анасенко - золото
Владимир Гуров - золото
Иван Марков - золото
Гаджи Гаджимутелимов - золото
Евгений Иванов - золото
Иван Беляев - золото
Павел Чуев - золото
Артем Клепиков - золото
Сергей Балабанов - золото
Николай Кичимаев - золото
Ольга Яременко - золото
Александра Васильева - золото
Алина Васькина - золото
Ирина Мартынова - золото
Города:
Сеул
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/17/110753.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
17.12.2017 16:27
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по гиревому спорту
05.11.2016 10:52
Омские гиревики триумфально выступили на чемпионате мира - четыре «золота» и одно «серебро»
22.02.2016 10:34
В Барнауле состоялось первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек
24.04.2014 12:39
Международный союз гиревого спорта объявил об отмене чемпионата Европы в Киеве
06.11.2012 15:26
Всероссийская федерация гиревого спорта вышла из состава Союза национальных и неолимпийских видов спорта России
17.07.2012 14:54
Чемпионат мира по гиревому спорту состоялся в литовском городе Шяуляй
02.07.2012 16:06
Иван Мартыневич и Антон Анасенко выиграли чемпионат России
Все новости
Сюжеты
В мире. V Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 