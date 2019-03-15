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15.03.2019 16:17
Завершился Кубок России по каратэ киокусинкай
С 9 по 10 марта 2019 года на базе Московского центра боевых искусств был организован Кубок России по каратэ киокусинкай. 



В рамках Кубка спортсмены разыграли 8 комплектов наград в кумитэ и 3 комплекта в ката. Чемпионами в своих категориях стали: Коршунов Максим (Пермский край), Псарёв Кирилл (Хабаровский край), Федосеев Алексей (Санкт-Петербург), Лузин Андрей (Пермский край), Ерёменко Александр (Москва), Козлова Екатерина (Краснодарский край), Григорьева Юлия (Санкт-Петербург), Гребенщикова Ульяна (Санкт-Петербург), Коваленко Анастасия (Хабаровский край), Кухарев Денис (Пермский край), которому удалось взять сразу две золотые награды в личном ката и ката группе, составив компанию двум другим своим землякам - Балабановой Василине и Галинову Алексею.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/15/111185.html
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