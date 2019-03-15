С 9 по 10 марта 2019 года на базе Московского центра боевых искусств был организован Кубок России по каратэ киокусинкай.
В рамках Кубка спортсмены разыграли 8 комплектов наград в кумитэ и 3 комплекта в ката. Чемпионами в своих категориях стали: Коршунов Максим (Пермский край), Псарёв Кирилл (Хабаровский край), Федосеев Алексей (Санкт-Петербург), Лузин Андрей (Пермский край), Ерёменко Александр (Москва), Козлова Екатерина (Краснодарский край), Григорьева Юлия (Санкт-Петербург), Гребенщикова Ульяна (Санкт-Петербург), Коваленко Анастасия (Хабаровский край), Кухарев Денис (Пермский край), которому удалось взять сразу две золотые награды в личном ката и ката группе, составив компанию двум другим своим землякам - Балабановой Василине и Галинову Алексею.