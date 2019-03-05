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05.03.2019 10:16
Ледолазание. Фото krasalp.ru
Чемпионат мира по ледолазанию пройдет в марте в Кирове
С 8 по 10 марта в Кирове спорткомплекс «Трамплин» будет проходить чемпионат мира по ледолазанию – 2019. Для участия в турнире приедут около 100 сильнейших ледолазов из 27 стран мира: Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Ирландии, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии и Российской Федерации.

Ледолазание – молодой вид спорта. Первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 1980-е годы, поэтому родиной спортивного ледолазания Международная федерация альпинизма и скалолазания (UIAA) справедливо считает Россию.
Города:
Киров, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/05/111176.html
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