Ледолазание. Фото krasalp.ru
С 8 по 10 марта в Кирове спорткомплекс «Трамплин» будет проходить чемпионат мира по ледолазанию – 2019. Для участия в турнире приедут около 100 сильнейших ледолазов из 27 стран мира: Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Ирландии, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии и Российской Федерации.
Ледолазание – молодой вид спорта. Первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 1980-е годы, поэтому родиной спортивного ледолазания Международная федерация альпинизма и скалолазания (UIAA) справедливо считает Россию.