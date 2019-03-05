Ледолазание. Фото krasalp.ru

Чемпионат мира по ледолазанию пройдет в марте в Кирове

С 8 по 10 марта в Кирове спорткомплекс «Трамплин» будет проходить чемпионат мира по ледолазанию – 2019. Для участия в турнире приедут около 100 сильнейших ледолазов из 27 стран мира: Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Ирландии, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии и Российской Федерации.



