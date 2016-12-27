Новости фото с mountain-race.ru Евгений Марков одержал две победы на первом этапе Кубка России по ски-альпинизму Первый этап Кубка России по ски-альпинизму памяти Ивана Галибузова состоялся на прошлой неделе в Магнитогорске.



Победу в вертикальной гонке с новым рекордом трассы - 18 минут 17 секунд одержал Евгений Марков (село Петрокаменское Свердловской области). Второй результат показал москвич Иван Марченков, уступив победителю 22 секунды. Тройку сильнейших замкнул Айдар Нургалиев (село Михайловка, Республика Башкортостан) с 35-секундным отставанием от первого места.



У женщин первой финишировала Екатерина Митяева (Анапа, Краснодарский край) с результатом 23.12. Анастасия Швецова из Санкт-Петербурга завоевала серебро (24.10), бронза у Екатерины Демидко из Магнитогорска (46.30).



Евгений Марков одержал победу и в индивидуальной гонке, показав результат 1.48.32. На втором месте Иван Марченков (1.55.31), на третьем - москвич Виталий Шкель (1.56.11).



В женской индивидуальной гонке Анастасия Швецова (1.57.34) опередила Екатерину Митяеву (2.12.27).



Первое место в командной гонке одержали Руслан Кульмухаметов и Иван Марченков, второе - Виталий Шкель и Евгений Марков, третье - Ильяс Ачабаев и Сергей Шевчук, - сообщает mountain-race.ru.



Магнитогорский городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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