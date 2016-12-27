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27.12.2016 22:43
фото с mountain-race.ru
Евгений Марков одержал две победы на первом этапе Кубка России по ски-альпинизму
Первый этап Кубка России по ски-альпинизму памяти Ивана Галибузова состоялся на прошлой неделе в Магнитогорске.

Победу в вертикальной гонке с новым рекордом трассы - 18 минут 17 секунд одержал Евгений Марков (село Петрокаменское Свердловской области). Второй результат показал москвич Иван Марченков, уступив победителю 22 секунды. Тройку сильнейших замкнул Айдар Нургалиев (село Михайловка, Республика Башкортостан) с 35-секундным отставанием от первого места.

У женщин первой финишировала Екатерина Митяева (Анапа, Краснодарский край) с результатом 23.12. Анастасия Швецова из Санкт-Петербурга завоевала серебро (24.10), бронза у Екатерины Демидко из Магнитогорска (46.30).

Евгений Марков одержал победу и в индивидуальной гонке, показав результат 1.48.32. На втором месте Иван Марченков (1.55.31), на третьем - москвич Виталий Шкель (1.56.11).

В женской индивидуальной гонке Анастасия Швецова (1.57.34) опередила Екатерину Митяеву (2.12.27).

Первое место в командной гонке одержали Руслан Кульмухаметов и Иван Марченков, второе - Виталий Шкель и Евгений Марков, третье - Ильяс Ачабаев и Сергей Шевчук, - сообщает mountain-race.ru.

Города:
Магнитогорский городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/27/109868.html
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