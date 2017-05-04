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04.05.2017 23:35
Денис Прокофьев, фото с climbing.ru
Прокофьев/Цыганков и Бакалейникова/Смеловская победили на первом этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе
Первый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе состоялся 28-30 апреля в Севастополе. 

Победителями мужских соревнований стали Денис Прокофьев и Виктор Цыганков из Красноярска, показавшие результат 73.25 балла. На втором месте ещё одна красноярская команда - Егор Матвеенко и Михаил Теплых с суммой 61.53 балла. Тройку призёров замкнули представители Севастополя - Михаил Лапшин и Ратмир Мухаметзянов с результатом 52.74 балла. 

В соревнованиях женщин весь пьедестал заняли альпинистки из Красноярска: первые - Ирина Бакалейникова и Мария Смеловская, вторые - Марина Попова и Олеся Бабушкина, третьи - Юлия Борисова и Наталья Наумова, - сообщает сайт Федерации альпинизма России.  

Города:
Севастополь
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/04/110327.html
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