Денис Прокофьев, фото с climbing.ru

Прокофьев/Цыганков и Бакалейникова/Смеловская победили на первом этапе Кубка России по альпинизму в скальном классе

Первый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе состоялся 28-30 апреля в Севастополе.





Победителями мужских соревнований стали Денис Прокофьев и Виктор Цыганков из Красноярска, показавшие результат 73.25 балла. На втором месте ещё одна красноярская команда - Егор Матвеенко и Михаил Теплых с суммой 61.53 балла. Тройку призёров замкнули представители Севастополя - Михаил Лапшин и Ратмир Мухаметзянов с результатом 52.74 балла.





В соревнованиях женщин весь пьедестал заняли альпинистки из Красноярска: первые - Ирина Бакалейникова и Мария Смеловская, вторые - Марина Попова и Олеся Бабушкина, третьи - Юлия Борисова и Наталья Наумова, - сообщает сайт Федерации альпинизма России.



