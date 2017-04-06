Евгений Марков, фото с blogsochi.ru

Евгений Марков победил во всех гонках чемпионата России по ски-альпинизму

Чемпионат России по ски-альпинизму состоялся в Кировске (Мурманская область).





Победу в мужском спринте одержал Евгений Марков из Свердловской области, показав в финале результат 1 минута 53 секунды. Серебро завоевал Николай Шорохов из Тюменской области (1.57), бронза в активе Владислава Косынкина из Камчатского края (2.05).





Евгений Марков стал победителем вертикальной гонки с результатом 17.16. Серебро - у москвича Ивана Марченкова (17.37), бронза - у Николая Шорохова (17.53).





Ещё одно золото Евгений Марков завоевал в индивидуальной гонке с результатом 1:37.47. Серебро - у Ивана Марченкова (1:45.59), бронза - у Константина Савчука (1:46.07).





Командную гонку выиграл Евгений Марков и петербуржец Айдар Нургалиев (1:50.48), серебряными призёрами стали Константин Савчук и Владимир Амангалиев из Камчатского края (1:54.19), бронзу - Николай Шорохов из Тюменской области и Игорь Зайцев из Челябинской области (1:59.58).





Золотую медаль в женском спринте завоевала Екатерина Осичкина из Камчатского края (2.01), серебро и бронза - у её землячек Светланы Березань (2.09) и Анны Малышевой (2.09).





Весь пьедестал в женской вертикальной гонке также заняли спортсменки из Камчатского края. Золото - у Екатерины Осичкиной (18.50), серебро - у Ларисы Соболевой (19.53), бронза - у Светланы Березань (21.44).





Камчатские альпинистки разыграли все награды и в индивидуальной гонке. Первой и здесь финишировала Екатерина Осичкина (1:17.05), серебряным призёром стала Анна Малышева (1:29.29), бронзовым - Светлана Малышева (1:31.07).



