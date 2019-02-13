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13.02.2019 13:24
www.karate.ru, на фото Владислав Талдыкин
Россияне завоевали 12 медалей на молодежном чемпионате Европы по каратэ WKF 2019
Сборная России завоевала 12 наград молодежного чемпионата Европы по каратэ WKF 2019, который проходил с 8 по февраля в датском Ольборге.

Владислав Талдыкин – золото юниорского кумитэ
Анна Чернышева – золото юниорского кумитэ
Валерия Голубева – золото юниорского кумитэ
Анна Родина – золото кадетского ката
Анна Щербин – бронза юниорского ката
Антонио Родригес-Яновицкий – бронза кадетского ката
Варвара Головина – бронза кадетского кумитэ
Ахмед Ахмедов- бронза кадетского кумитэ
Елена Ткачева, Наталья Филюкова, Анфиса Герасимова – бронза командного ката
Ангелина Самокиши – бронза юниорского ката
Валерия Сергеева – бронза кадетского кумитэ
Виктория Исаева - серебро кадетского кумитэ
Города:
Ольборг
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/02/13/111168.html
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