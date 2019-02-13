Новости www.karate.ru, на фото Владислав Талдыкин Россияне завоевали 12 медалей на молодежном чемпионате Европы по каратэ WKF 2019 Сборная России завоевала 12 наград молодежного чемпионата Европы по каратэ WKF 2019, который проходил с 8 по февраля в датском Ольборге.

Владислав Талдыкин – золото юниорского кумитэ Анна Чернышева – золото юниорского кумитэ Валерия Голубева – золото юниорского кумитэ Анна Родина – золото кадетского ката Анна Щербин – бронза юниорского ката Антонио Родригес-Яновицкий – бронза кадетского ката Варвара Головина – бронза кадетского кумитэ Ахмед Ахмедов- бронза кадетского кумитэ Елена Ткачева, Наталья Филюкова, Анфиса Герасимова – бронза командного ката Ангелина Самокиши – бронза юниорского ката Валерия Сергеева – бронза кадетского кумитэ Виктория Исаева - серебро кадетского кумитэ Ольборг Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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