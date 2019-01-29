Российские каратисты стали призерами Paris Open 2019

Россияне завоевали медали на Paris Open 2019 - первом этапе элитной серии турниров по каратэ Премьер-Лиги Karate1, который проходил с 25 по 27 января в Париже.





Евгений Плахутин, выступающий в весовой категории до 60 кг, стал обладателем бронзовой награды. В полуфинале россиянин уступил 3:4 итальянцу Анджело Кресцензо. В "бронзовом финале" Плахутин победил представителя Венесуэлы Джованни Мартинеза - 2:1.





Россиянки Котлярова, Троицкая и Зотова завоевали золото в командном ката.



