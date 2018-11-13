Ашихара-каратэ, фото superkarate.ru

Россияне заняли первое место в общем зачете чемпионата мира по ашихара-каратэ

Сборная России стала первой на чемпионате мира по ашихара-каратэ, который проходил в казахстанском Актау. В турнире принимали участие спортсмены из 20 стран.





Россияне завоевали 57 медалей (18 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых), вторыми стали представители Румынии (42 награды и 11 золотых), на третьем месте команда Казахстана (19 медалей и 4 золота).



