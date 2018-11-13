13.11.2018 10:59
Ашихара-каратэ, фото superkarate.ru
Россияне заняли первое место в общем зачете чемпионата мира по ашихара-каратэ
Сборная России стала первой на чемпионате мира по ашихара-каратэ, который проходил в казахстанском Актау. В турнире принимали участие спортсмены из 20 стран.
Россияне завоевали 57 медалей (18 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых), вторыми стали представители Румынии (42 награды и 11 золотых), на третьем месте команда Казахстана (19 медалей и 4 золота).
Лучшим спортсменом турнира стал член сборной России, воспитанник клуба "Ашихара каратэ АРЕТИ" Александр Иванов, а российский судья Шахмурза Шахмурзаев признан лучшим рефери чемпионата.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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