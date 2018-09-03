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03.09.2018 17:00
Всемирный день подтягиваний пройдет в России
22 сентября 2018 г. в городах России состоится Всемирный день подтягиваний. На сегодняшний день в акции принимают участие Москва, Самара, Курск и Чебоксары.

Акция World pull-up day (Всемирный день подтягиваний) зародилась в Латвии в 2011 году. С тех пор этот праздник спорта проводится ежегодно, собирая и объединяя любителей ЗОЖ. В этом году мероприятие пройдет в 23 странах.

Принять участие в соревнованиях можно на базе федеральной сети Территория Фитнеса, которая организует в своих клубах официальные пункты сдачи нормативов в России. Любой желающий в этот день сможет испытать свои силы: мужчины и женщины от 18 лет. 


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/03/111051.html
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