Всемирный день подтягиваний пройдет в России

22 сентября 2018 г. в городах России состоится Всемирный день подтягиваний. На сегодняшний день в акции принимают участие Москва, Самара, Курск и Чебоксары.





Акция World pull-up day (Всемирный день подтягиваний) зародилась в Латвии в 2011 году. С тех пор этот праздник спорта проводится ежегодно, собирая и объединяя любителей ЗОЖ. В этом году мероприятие пройдет в 23 странах.





Принять участие в соревнованиях можно на базе федеральной сети Территория Фитнеса, которая организует в своих клубах официальные пункты сдачи нормативов в России. Любой желающий в этот день сможет испытать свои силы: мужчины и женщины от 18 лет.



