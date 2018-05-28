Гран-При России по северной (скандинавской) ходьбе

26 мая 2018 года в столичном поселении Вороновское (Новая Москва) состоялось Гран-При России по северной (скандинавской ходьбе).

В спортивном состязании приняли участие 48 сильнейших ходоков страны из 14 субъектов РФ. Практически каждый из спортсменов прошел квалификационный отбор, несколько участников получили специальное приглашение на турнир по квоте Российской Федерации северной ходьбы (РФСХ). Среди участников – призеры европейских и всероссийских соревнований, и даже двукратная чемпионка мира среди юниоров по ходьбе спортивной - Татьяна Калмыкова.

Центральным же событием этого турнира был старт лучших североходцев на дистанцию 10 километров в гонке преследования, предтечей которого стал квалификационный заход на 1 тысячу метров – именно указанный формат турнира и определял сильнейших спортсменов-палочников России. Квалификация соревнования проходила по правилам дисциплины скилл-рейс, где оценивается в баллах и техника, и скорость нордической ходьбы.

После предварительного спринт-захода определились лидеры гонки преследования – ими оказались Юлия Кургузкина (Санкт-Петербург) у женщин и Денис Шайдуллин (Москва) у мужчин. В ходе труднейшей 10-километровой гонки ситуация на трассе менялась несколько раз. В итоге в женском личном зачете Юлия Кургузкина уверенно сохранила свои позиции и выиграла первый Гран-При России. Второе место в завоевала опытная представительница Череповца Альбина Тумасян, бронзовой призеркой стала 22-летняя петербурженка Полина Кондратенко.





В мужском абсолютном зачете победителем стал Андрей Бараев из САнкт-Петербурга. На втором месте – многократный призер европейских соревнований Денис Шайдуллин (Москва), а третье место у Сергея Митина (Санкт-Петербург).

За лучшие личные результаты в своих возрастных категориях малыми кубками Гран-При были награждены:

Полина Кондратенко (Санкт-Петербург), Ж18-29

Юлия Аграфенина (Москва), Ж30-39

Юлия Кургузкина (Санкт-Петербург), Ж40-49

Альбина Тумасян (Череповец), Ж50-59

Людмила Казакова (Череповец), Ж60-69

Андрей Бараев (Санкт-Петербург), М30-39

Алексей Беляев (Пермь), М40-49

Александр Шкилев (Арзамас), М50-59

Александр Кувайков (Санкт-Петербург), М60-69





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