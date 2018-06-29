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Российские спортсмены завоевали 51 медаль на чемпионате Европы по каратэ сито-рю

В итальянском городе Ланчано завершился 6-й Чемпионат Европы по каратэ сито-рю. Самые представительные команды выставили хозяйка турнира - Италия, а также Словакия, Румыния и Россия. В итоге россияне завоевали 51 награду, среди которых 15 золотых медалей, 16 серебряных и 20 бронзовых. Это гарантировало нашей команде 3 место в медальном зачете.





Чемпионами стали: Александр Анучин (кумитэ, мальчики 8-9 лет, до 27 кг), Роман Ле (кумитэ, юноши 16-17 лет, до 65 кг), Вениамин Гармаев (ката, мужчины 45-55 лет), Артем Володин (ката, мальчики 8-9 лет), Константин Кулешов (кумитэ, мальчики 8-9 лет, до 32 кг), Максим Рыбочкин (кумитэ, мальчики 12-13лет, до 38 кг), Владислав Иванов (кумитэ, мальчики 12-13 лет, до 50 кг), Виктория Поповичева (ката, девочки 10-11 лет), Матвей Романчиков (кумитэ, 14-15 лет, до 55 кг), Кирилл Кружалин (ката, 35-45 лет), Никита Набатчиков (кумитэ, юноши 16-17 лет, до 72 кг), Оксана Цуневская (ката женщины и ката женщины 35-45 лет), команда ката, юноши 13-15 лет, команда кумитэ, юноши 15-17 лет.





Серебро: Павел Анучин (ката, мальчики 12-13 лет), Владислав Уланов, (ката, мальчики 8-9 лет), Олег Штен (кумитэ, 10-11 лет, до 43 кг) , Иван Стойчев (кумитэ, 10-11 лет, св. 43 кг), Ярослав Максимов (кумитэ, мальчики 12-13лет, до 38 кг), Кира Аббасова (ката, девочки 14-15 лет), Екатерина Семенова (кумитэ, 12-13 лет, до 48 кг), Иван Лудильщиков (кумитэ, 14-15 лет, до 58 кг), Данила Мащенко (кумитэ, 14-15 лет, до 67 кг), Данила Боборыкин (кумитэ, 14-15 лет, св. 67 кг), Альберт Закиров (ката, 35-45 лет), Ислам Нагоев (кумитэ, абсолютная категория), Яна Кузьмина (ката, 16-17 лет), Юлия Главатских (ката, женщины), Ирина Новицкая (ката женщины 35-45 лет), команда ката, женщины.





Бронза: Иван Кишковский (ката, 14-15 лет), Артем Володин (кумитэ, мальчики 8-9 лет, до 32 кг), Павел Анучин (кумитэ, мальчики 12-13 лет, до 50 кг), команда кумитэ, юноши 12-14 лет, Милена Быхало (ката, девочки 10-11 лет), Эльвира Садыкова (кумитэ, 8-9 лет, до 27 кг), Дарья Почепаева (кумитэ, 10-11 лет, до 37 кг), Олеся Дыбцына (кумитэ, 12-13 лет, до 42 кг), Евгения Шкитина (кумитэ, 12-13 лет, до 48 кг), команда кумитэ, девушки 12-14 лет, Максим Друсинов (кумитэ, 14-15 лет, до 58 кг), Роман Ле (ката, 16-17 лет), Тимофей Носов (ката, 35-45 лет), Александр Рудь (кумитэ, мужчины, свыше 80 кг), Сергей Дмитриев (кумитэ, 45-55 лет), Алина Синицина (кумитэ, девушки 15-17 лет, свыше 58 кг), команда ката, юноши 13-15 лет, команда кумитэ, девушки 15-17 лет, мужчины, кумитэ, команда.



