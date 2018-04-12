Сборная России по киокусинкай успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы
Сборная России по киокусинкай заняла первые места в общекомандных зачетах чемпионата и первенства Европы IFK, который 7 апреля состоялся в Ереване (Армения). За победу в шести весовых категориях боролись спортсмены из 20 стран.
Российские бойцы завоевали 5 из 6 золотых медалей - Омар Магомедов, Артем Назаретян, Виталий Ишахнели, Екатерина Шемина и Анна Вишнякова. В общей сложности россияне привезли из Армении 18 наград и 24 возможных.
Не менее успешно российские каратисты выступили и на первенстве Европы - 92 призовых места из 144.