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12.04.2018 15:05
Сборная России по киокусинкай успешно выступила на чемпионате и первенстве Европы
Сборная России по киокусинкай заняла первые места в общекомандных зачетах чемпионата и первенства Европы IFK, который 7 апреля состоялся в Ереване (Армения). За победу в шести весовых категориях боролись спортсмены из 20 стран. 

Российские бойцы завоевали 5 из 6 золотых медалей - Омар Магомедов, Артем Назаретян, Виталий Ишахнели, Екатерина Шемина и Анна Вишнякова. В общей сложности россияне привезли из Армении 18 наград и 24 возможных.

Не менее успешно российские каратисты выступили и на первенстве Европы - 92 призовых места из 144.
Города:
Ереван
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/12/110905.html
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