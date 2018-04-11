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Четыре спортсмена представляли Россию на Open Rabat

С 6 по 8 апреля в марокканском Рабате прошел Open Rabat – четвертый этап серии турниров по каратэ WKF — Премьер-Лиги Karate1 2018.





В первый соревновательный день участники турнира выступали в семи категориях: индивидуальное женское ката, командное мужское ката, мужское кумитэ до 60, до 67 и до 75 кг, а также женское кумитэ до 50 и до 55 кг. 7 апреля проходили отборочные и утешительные соревнования в оставшихся семи категориях: индивидуальное мужское ката, командное женское ката, женское кумитэ до 61, до 68 и свыше 68 кг, а также мужское кумитэ до 84 кг и свыше 84 кг. В воскресенье, 8 апреля, прошли поединки за бронзовые медали и финалы четвертого этапа Премьер-Лиги Karate1 2018.





Мырза-Бек Тебуев (кумитэ до 67 кг) одержал две победы: над македонцем Келебичем по хантэй и над Ахмедом из Туниса — 3:0, однако в третьем поединке проиграл Фахаду Альхатами из Саудовской Аравии.





Александр Алиев (кумитэ до 84 кг) в первом круге уступил Кенджи Гриллону из Франции — 4:0.





Инга Шерозия (кумитэ до 68 кг) в первом круге — при счете 1:1 уступила датчанке Катрин Педерсен, которая в последствии вышла в финал. Шерозия получила шанс на «утешение», но уступила со счетом 1:3 Наде Мохамед из Египта.





Вера Ковалева (кумитэ свыше 68 кг) закончила соревнования после первого круга — поражение 1:3 от Ханы Антунович (Швеция).



