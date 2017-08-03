Мотобол

Сборная России завоевала золото чемпионата Европы по мотоболу

Российские спортсмены стали победителями чемпионата Европы по мотоболу, который проходил во Франции.





В финале команда России нанесла поражение хозяевам турнира французам со счетом 6:4. Бронзовыми призерами стали представители Германии, обыгравшие сборную Белоруссии.





Параллельно с официальным чемпионатом Европы по мотоболу с 30 июля по 1 августа во Франции проходил неофициальный чемпионат Европы по мотоболу среди юниоров. В этих соревнованиях 2-й год подряд побеждают юноши из Германии, вторыми стали россияне.



