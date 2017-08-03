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03.08.2017 15:29
Мотобол
Сборная России завоевала золото чемпионата Европы по мотоболу
Российские спортсмены стали победителями чемпионата Европы по мотоболу, который проходил во Франции.

В финале команда России нанесла поражение хозяевам турнира французам со счетом 6:4. Бронзовыми призерами стали представители Германии, обыгравшие сборную Белоруссии.

Параллельно с официальным чемпионатом Европы по мотоболу с 30 июля по 1 августа во Франции проходил неофициальный чемпионат Европы по мотоболу среди юниоров. В этих соревнованиях 2-й год подряд побеждают юноши из Германии, вторыми стали россияне.

Следующий чемпионат Европы по мотоболу состоится в России во Владимирской области в городе Ковров с 8 по 12 августа 2018 года. Там же должен пройти первый официальный ЧЕ по мотоболу среди юниоров.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/03/110632.html
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