Российские спортсмены стали победителями чемпионата Европы по мотоболу, который проходил во Франции.
В финале команда России нанесла поражение хозяевам турнира французам со счетом 6:4. Бронзовыми призерами стали представители Германии, обыгравшие сборную Белоруссии.
Параллельно с официальным чемпионатом Европы по мотоболу с 30 июля по 1 августа во Франции проходил неофициальный чемпионат Европы по мотоболу среди юниоров. В этих соревнованиях 2-й год подряд побеждают юноши из Германии, вторыми стали россияне.
Следующий чемпионат Европы по мотоболу состоится в России во Владимирской области в городе Ковров с 8 по 12 августа 2018 года. Там же должен пройти первый официальный ЧЕ по мотоболу среди юниоров.