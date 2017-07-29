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Сборная России обыграла белорусов в матче чемпионата Европы по мотоболу

Второй игровой день чемпионата Европы по мотоболу прошёл в пятницу во Франции.





Сборная России встречалась в своём третьем месте с командой Белоруссии. Российские мотоболисты одержали крупную сухую победу - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0, 0:0).





Россия: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (1), Владимир Сосницкий (2), Геннадий Миц, Сергей Крошка (1), Анатолий Касьянов, Роман Децина, Иван Криштопа (1), Никита Сёмин.

Белоруссия: Александр Калютич, Дмитрий Ляховец (вратари), Александр Лужанин, Артём Власовец, Николай Бойко, Вячеслав Артём, Вячеслав Лемешецкий, Дмитрий Коваль, Николай Самуйлик, Сергей Куприянчик, Анатолий Богданец.





В этот же день сборные Белоруссии и Германии сыграли вничью - 2:2 (0:0, 0:1, 1:1, 1:0), а хозяева турнира - французы победили сборную Германии - 2:0 (0:0, 0:0, 1:0, 1:0).





В субботу сборная России сыграет с украинцами, а в воскресенье завершит предварительный этап матчем с французами.



