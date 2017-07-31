На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Стрелковый спорт
Пляжный футбол
Мотобол
Триатлон
Пляжный волейбол
Вертолетный спорт
Автомобильный спорт
Современное пятиборье
Фехтование
Перетягивание каната
Гольф
Шашки
Корфбол
Сумо
Бадминтон
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мотобол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
31.07.2017 14:24
Геннадий Миць, фото с modelman.livejournal.com
Сборная России с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы по мотоболу
Предварительный этап чемпионата Европы по мотоболу завершился в минувшие выходные во Франции. 

Шесть команд провели турнир в один круг и определили четвёрку полуфиналистов. 

В субботу сборная России встречалась с командой Украины и одержала крупную победу - 9:0 (3:0, 2:0, 2:0, 2:0).
Состав сборной России: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (2), Геннадий Миць (3), Сергей Крошка (1), Анатолий Касьянов (2), Иван Криштопа, Никита Сёмин (1). 

В воскресенье соперниками россиян были хозяева турнира - французские мотоболисты. Наша команда сломила сопротивление соперника - 5:4 (0:2, 3:0, 2:1, 0:1).
Состав сборной России: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (1), Владимир Сосницкий (1), Геннадий Миць, Сергей Крошка (2), Анатолий Касьянов, Роман Децина (1), Иван Криштопа, Никита Сёмин. 

Результаты остальных матчей, сыгранных в субботу и воскресенье: Германия - Украина 10:0 (1:0, 3:0, 2:0, 4:0), Белоруссия - Нидерланды 4:1 (2:0, 2:0, 0:0, 0:1), Франция - Белоруссия 2:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0), Нидерланды - Украина 13:2, Германия - Нидерланды 9:4, Франция - Украина 22:2, Белоруссия - Украина 13:0. 

Сборная России завершила круговой турнир на первом месте, выиграв все пять встреч. Со второго места в плей-офф вышли французы, с третьего - белорусы, с четвёртого - команда Германии. Выбыли из борьбы за награды сборные Нидерландов и Украины. 

В полуфинале российские мотоболисты встретятся в понедельник со сборной Германии. Вторую путёвку в финал в этот же день разыграют команды Франции и Белоруссии. Решающие матчи за золотые и бронзовые медали состоятся во вторник. 

Итоги предварительного этапа: Россия - 15 очков (5 игр), Франция - 10(5), Белоруссия - 8(5), Германия - 7(5), Нидерланды - 3(5), Украина - 0(5). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110624.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
31.07.2017 14:24
Сборная России с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы по мотоболу
29.07.2017 12:53
Сборная России обыграла белорусов в матче чемпионата Европы по мотоболу
28.07.2017 11:07
Сборная России одержала две победы на старте чемпионата Европы по мотоболу
21.07.2017 22:46
"Металлург" переиграл "Колос" и сохраняет стопроцентный результат в чемпионате России по мотоболу
05.07.2017 20:09
"Металлург" обыграл "Ковровец" и единолично лидирует в чемпионате России по мотоболу
22.06.2017 15:07
"Металлург" (Видное) лидирует после первого круга чемпионата России по мотоболу
12.09.2016 23:08
"Металлург" (Видное) защитил титул чемпиона России по мотоболу
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 