Геннадий Миць, фото с modelman.livejournal.com

Сборная России с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы по мотоболу

Предварительный этап чемпионата Европы по мотоболу завершился в минувшие выходные во Франции.





Шесть команд провели турнир в один круг и определили четвёрку полуфиналистов.





В субботу сборная России встречалась с командой Украины и одержала крупную победу - 9:0 (3:0, 2:0, 2:0, 2:0).

Состав сборной России: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (2), Геннадий Миць (3), Сергей Крошка (1), Анатолий Касьянов (2), Иван Криштопа, Никита Сёмин (1).





В воскресенье соперниками россиян были хозяева турнира - французские мотоболисты. Наша команда сломила сопротивление соперника - 5:4 (0:2, 3:0, 2:1, 0:1).

Состав сборной России: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (1), Владимир Сосницкий (1), Геннадий Миць, Сергей Крошка (2), Анатолий Касьянов, Роман Децина (1), Иван Криштопа, Никита Сёмин.





Результаты остальных матчей, сыгранных в субботу и воскресенье: Германия - Украина 10:0 (1:0, 3:0, 2:0, 4:0), Белоруссия - Нидерланды 4:1 (2:0, 2:0, 0:0, 0:1), Франция - Белоруссия 2:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0), Нидерланды - Украина 13:2, Германия - Нидерланды 9:4, Франция - Украина 22:2, Белоруссия - Украина 13:0.





Сборная России завершила круговой турнир на первом месте, выиграв все пять встреч. Со второго места в плей-офф вышли французы, с третьего - белорусы, с четвёртого - команда Германии. Выбыли из борьбы за награды сборные Нидерландов и Украины.





В полуфинале российские мотоболисты встретятся в понедельник со сборной Германии. Вторую путёвку в финал в этот же день разыграют команды Франции и Белоруссии. Решающие матчи за золотые и бронзовые медали состоятся во вторник.



