Новости Иван Криштопа, фото с ok.ru/motoball Сборная России одержала две победы на старте чемпионата Европы по мотоболу Чемпионат Европы по мотоболу стартовал в четверг во Франции.

Сборная России провела в первый игровой день два матча. В стартовом матче российские мотоболисты разгромили сборную Нидерландов - 11:0 (2:0, 3:0, 3:0, 3:0). Состав сборной России: Алексей Семёнов, Алексей Молодушко (вратари), Антон Гусев (3), Владимир Сосницкий (2), Геннадий Миц (1), Сергей Крошка (1), Анатолий Касьянов, Роман Децина, Иван Криштопа (1), Никита Сёмин (3).

Затем наша команда встречалась со сборной Германии и также добилась победы - 4:2 (1:1, 1:0, 2:0, 0:1). Сборная России играла в том же составе. По два гола на счету Владимира Сосницкого и Ивана Криштопы.

В вечернем матче сборная Франции крупно обыграла команду Нидерландов - 6:0 (1:0, 1:0, 2:0, 2:0).

В пятницу сборная России сыграет с белорусами, в субботу - с украинцами, в воскресенье - с французами. Полуфинальные матчи пройдут в понедельник, а решающие матчи за медали состоятся во вторник, 1 августа.

Турнирное положение: Россия - 6 очков (2 игры), Франция - 3(1), Белоруссия - 0(0), Украина - 0(0), Германия - 0(1), Нидерланды - 0(2).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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