Валентин Левковский, фото с kamchat.info

Валентин Левковский стал победителем гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017" финишировала в Усть-Камчатске (Камчатский край).





Этап от Оссоры до Караги протяжённостью 18 км выиграл Андрей Семашкин с результатом 53 минуты 22 секунды. Вторым финишировал Евгений Кутынковав (53.48), третьим - Валентин Левковский (55.57).





На двенадцатом этапе каюры прошли 84 км до Ивашки. Андрей Семашкин вновь победил, преодолев дистанцию за 10 часов 13 минут 32 секунды. На втором месте Евгений Кутынковав (10:19.04), тройку лучших замкнул Алексей Суздалов (10:17.21).





Победителем финишного этапа до Усть-Камчатска протяжённостью 35 км до Усть-Камчатска стал Валентин Левковский с резудбьатом 2 часа 25 минут 16 секунд. На второй позиции Андрей Семашкин (2:38.45), третьим финишировал Алексей Суздалов (2:14.04).





Валентин Левковский стал победителем "Берингии-2017" в общем зачёте, показав результат 100 часов 33 минуты 10 секунд. 27-летний каюр из Елизовского района выиграл гонку во второй раз подряд. Второе место занял Андрей Семашкин (102:43.51), на третьей позиции Евгений Кутынковав (109:12.52).





Четвёртым финишировал Алексей Суздалов, пятым - Михаил Тельпин, шестым - Андрей Притчин, седьмым - Александр Чуприн, восьмой - Анастасия Семашкина, девятым - Валерий Соколов, десятым - Геннадий Томилов, 11-м - Виталий Тишкин, 12-м - Иван Нивани, 13-м - Роман Мандятов.



