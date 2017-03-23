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Непогода задержала в пути участников гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"

Традиционная гонка на собачьих упряжках (ездовой спорт) "Берингия - 2017" продолжается в Камчатском крае.





Выйдя из села Лесная, каюры финишировали на КП "База оленеводов", где у подножия Карагинского перевала были вынуждены провести из-за тяжёлых погодных условий трое суток. Затем гонка продолжилась, отправившись на штурм перевала. Ранним утром 22 марта каюры финишировали в контрольном пункте "Оссора". пройдя почти 120 километров. Из-за плохой погоды этап прошёл вне зачёта. Об этом рассказал заместитель руководителя гонки Артём Чернов: "Этот этап каюры прошли вне зачета. Соревноваться в таких условиях было бы нелепо. Главной задачей было пройти перевал и вывести людей и собак на равнину. Конечно, было трудно, но мы всё просчитали и выверили маршрут. Все молодцы. Действовали грамотно. Тут сработал принцип "берингийского братства" – все помогали друг другу", - приводит слова Чернова сайт "Берингии".





В Оссоре в расписание гонки вновь вмешалась погода, и каюры, преодолевшие со старта 880 километров, провели ещё сутки в этом контрольном пункте. "Планировали выйти 23 марта в Карагу и Ивашку, но погода снова подвела – вынужденно отдыхаем еще один день. Если перевал нужно было пройти, чтобы не остаться там на неделю, то здесь такой необходимости нет, поэтому приняли решение переждать ненастье. 24 марта, если позволит погода, мы выдвинемся на КП "Карага", затем, после двухчасового перерыва, выйдем на КП "Ивашка". Протяжённость перехода будет чуть меньше 90 километров, - рассказал Артём Чернов.



