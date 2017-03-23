На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Регби
Ездовой спорт
Фехтование
Плавание
Триатлон
Каратэ
Лыжное двоеборье
Пляжный футбол
Хоккей с мячом (бенди)
Парусный спорт
Гольф
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Ездовой спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.03.2017 21:46
фото с beringia41.ru
Непогода задержала в пути участников гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
Традиционная гонка на собачьих упряжках (ездовой спорт) "Берингия - 2017" продолжается в Камчатском крае. 

Выйдя из села Лесная, каюры финишировали на КП "База оленеводов", где у подножия Карагинского перевала были вынуждены провести из-за тяжёлых погодных условий трое суток. Затем гонка продолжилась, отправившись на штурм перевала. Ранним утром 22 марта каюры финишировали в контрольном пункте "Оссора". пройдя почти 120 километров. Из-за плохой погоды этап прошёл вне зачёта. Об этом рассказал заместитель руководителя гонки Артём Чернов: "Этот этап каюры прошли вне зачета. Соревноваться в таких условиях было бы нелепо. Главной задачей было пройти перевал и вывести людей и собак на равнину. Конечно, было трудно, но мы всё просчитали и выверили маршрут. Все молодцы. Действовали грамотно. Тут сработал принцип "берингийского братства" – все помогали друг другу", - приводит слова Чернова сайт "Берингии". 

В Оссоре в расписание гонки вновь вмешалась погода, и каюры, преодолевшие со старта 880 километров, провели ещё сутки в этом контрольном пункте. "Планировали выйти 23 марта в Карагу и Ивашку, но погода снова подвела – вынужденно отдыхаем еще один день. Если перевал нужно было пройти, чтобы не остаться там на неделю, то здесь такой необходимости нет, поэтому приняли решение переждать ненастье. 24 марта, если позволит погода, мы выдвинемся на КП "Карага", затем, после двухчасового перерыва, выйдем на КП "Ивашка". Протяжённость перехода будет чуть меньше 90 километров, - рассказал Артём Чернов. 

Напомним, после восьми зачётных этапов на первом месте Валентин Левковский с результатом 64 часа 23 минуты 23 секунды. Вторым идёт Андрей Семашкин (67:01.15), третьим - Евгений Кутынковав (71:01.26).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/23/110179.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.03.2017 21:46
Непогода задержала в пути участников гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
16.03.2017 21:29
Валентин Левковский лидирует после первой половины гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
09.03.2017 20:53
Валентин Левковский лидирует после трёх этапов гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
31.03.2016 20:36
Валентин Левковский стал победителем традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2016"
28.01.2014 15:14
"Кубок Дружбы" по аджилити разыграли в НКП РУСЬ
31.03.2013 10:38
Открытый чемпионат и первенство СПб по зимним дисциплинам состоялись в Ленобласти
03.02.2013 20:11
Чех Павел Пфейфер стал победителем международных гонок на собачьих упряжках в Карелии
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
28.01.2014 15:26
Фото. Ездовой спорт. "Кубок Дружбы" - соревнования собак по аджилити
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 