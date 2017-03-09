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09.03.2017 20:53
Валентин Левковский, фото с kamchat.info
Валентин Левковский лидирует после трёх этапов гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
Традиционная гонка на собачьих упряжках (ездовой спорт) - "Берингия-2017" проходит в Камчатском крае. 

Первый этап гонки проходил в течение двух дней, его протяжённость составила 218 км. Победу одержал Валентин Левковский с результатом 26 часов 49 минут 4 секунды. Вторым финишировал Андрей Семашкин (27:30.25), третьим - Михаил Тельпин (27:32.37). 

Второй этап протяжённостью 37 км вновь выиграл Левковский (3:44.49). На втором месте Семашкин (3:47.00), на третьем - Тельпин (3:51.51).

Левковский стал победителем и третьего этапа протяжённостью 16 км с результатом 2:22.17. Вторым финишировал Тельпин (2:17.28), третьим - Евгений Кутынковав (2:23.39). 

Левковский уверенно лидирует в общем зачёте с результатом 30 часов 00 минут 10 секунд. На второй позиции Семашкин (30:54.03), на третьей - Тельпин (31:11.00). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/09/110129.html
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