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16.03.2017 21:29
Валентин Левковский, фото с kamchat.info
Валентин Левковский лидирует после первой половины гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"
Традиционная гонка на собачьих упряжках (ездовой спорт) "Берингия-2017" продолжается в Камчатском крае. 

Четвёртый этап гонки, протяжённость которого составила 115 км, выиграл Валентин Левковский с результатом 8 часов 30 минут 35 секунд. На втором месте Андрей Семашкин (8:41.29), на третьем - Евгений Кутынковав (9:37.20). 

Победителем пятого этапа, на котором каюры преодолели 28 км, стал Андрей Семашкин (2:55.20). Вторым финишировал Валентин Левковский (3:00.17), третьим - Евгений Кутынковав (3:02.58). 

Валентин Левковский выиграл шестой этап длиной 90 км с результатом 8:52.39. На втором месте Алексей Суздалов (9:44.14), на третьем - Евгений Кутынковав (9:48.58). 

Седьмой, 115-километровый этап, выиграл Валентин Левковский (10:25.15), упрочив лидерство в общем зачёте (59:22.26). Вторым на этапе стал Евгений Кутынковав (10:33.30), третьим - Андрей Семашкин (10:38.45). В общем зачёте Семашкин - второй (62:13.30), Кутынковав - третий (65:47.20). 

Валентин Левковский получил традиционный для "Берингии" приз памяти многолетнего организатора и сопровождающего гонки Владимира Самарского, присуждаемый каюру, первым преодолевшему контрольную точку на середине дистанции. 

Восьмой этап, продлившийся почти 80 км, выиграл Андрей Семашкин с результатом 4 часа 47 минут. Вскоре финишировали Валентин Левковский, Анастасия Семашкина и Михаил Тельпин, - сообщает сайт гонки. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/16/110157.html
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