Валентин Левковский, фото с kamchat.info

Валентин Левковский лидирует после первой половины гонки на собачьих упряжках "Берингия-2017"

Традиционная гонка на собачьих упряжках (ездовой спорт) "Берингия-2017" продолжается в Камчатском крае.





Четвёртый этап гонки, протяжённость которого составила 115 км, выиграл Валентин Левковский с результатом 8 часов 30 минут 35 секунд. На втором месте Андрей Семашкин (8:41.29), на третьем - Евгений Кутынковав (9:37.20).





Победителем пятого этапа, на котором каюры преодолели 28 км, стал Андрей Семашкин (2:55.20). Вторым финишировал Валентин Левковский (3:00.17), третьим - Евгений Кутынковав (3:02.58).





Валентин Левковский выиграл шестой этап длиной 90 км с результатом 8:52.39. На втором месте Алексей Суздалов (9:44.14), на третьем - Евгений Кутынковав (9:48.58).





Седьмой, 115-километровый этап, выиграл Валентин Левковский (10:25.15), упрочив лидерство в общем зачёте (59:22.26). Вторым на этапе стал Евгений Кутынковав (10:33.30), третьим - Андрей Семашкин (10:38.45). В общем зачёте Семашкин - второй (62:13.30), Кутынковав - третий (65:47.20).





Валентин Левковский получил традиционный для "Берингии" приз памяти многолетнего организатора и сопровождающего гонки Владимира Самарского, присуждаемый каюру, первым преодолевшему контрольную точку на середине дистанции.



