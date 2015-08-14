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Новости
14.08.2015 11:06
Южный уступил Надалю в матче третьего круга теннисного "Мастерса" в Монреале
13.08.2015 08:53
Гаврилова переиграла Шафаржову и вышла в третий круг турнира в Торонто
12.07.2015 21:39
Серена Уильямс и Новак Джокович стали победителями Уимблдонского турнира
03.07.2015 11:13
Макарова, Кузнецова, Павлюченкова, Родина и Куличкова проиграли в матчах второго круга Уимблдона
30.06.2015 13:49
Мария Шарапова без проблем вышла во второй раунд Уимблдонского турнира
26.06.2015 11:49
Россиянки Веснина и Макарова вышли в полуфинал парного турнира в Истбурне
Все новости
18.08.2015 13:59
Энди Маррей выиграл теннисный турнир в Монреале, в финале обыграв Новака Джоковича
Британец Энди Маррей стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Монреале, призовой фонд которого составляет более 3,5 миллионов долларов
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25.06.2009 18:22
20 лучших игроков в истории Уимблдона
25.01.2008 17:15
Интервью Джоковича после победы в 1/2 финала
Фото и видео
28.01.2010 22:13
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Маррей против Чилича в полуфинале Australian Open
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