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19.08.2020 20:12
Фото yarsport.ru
В Москве завершился Кубок России по пляжному теннису
В минувшие выходные в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве определились победители
Кубка России по пляжному теннису
.
Мужчины
1. Иван Сыров и Николаи? Гурьев
2. Никита Бурмакин и Павел Шляхов
3. Максим Ионин и Кирилл Фартуков
Женщины
1. Екатерина Каменецкая и Регина Ливанова
2. Анастасия Малкина и Вероника Першина
3. Анна Галенко и Елизавета Кудинова
Фото
btrussia.com
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/19/111437.html
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