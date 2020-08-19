Новости Фото yarsport.ru В Москве завершился Кубок России по пляжному теннису В минувшие выходные в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве определились победители Кубка России по пляжному теннису.

Мужчины 1. Иван Сыров и Николаи? Гурьев 2. Никита Бурмакин и Павел Шляхов 3. Максим Ионин и Кирилл Фартуков

Женщины 1. Екатерина Каменецкая и Регина Ливанова 2. Анастасия Малкина и Вероника Першина 3. Анна Галенко и Елизавета Кудинова



Фото btrussia.com Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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