Доминик Тим, фото sportotvet.ru

Доминик Тим – новый победитель «US Open»

Трудно спорить с тем, что в профессиональном теннисе есть доминирование Надаля, Джоковича и Федерера. По крайней мере, именно эти мастера забирали себе практически все трофеи на турнирах «Большого шлема», не ощущая особой конкуренции со стороны оппонентов. Учитывая все вышесказанное, совсем неудивительно, что многие фанаты, решившие сделать ставку на сайте gg.bet/ru/tennis/ , никак не могли выявить фаворита в противостоянии Александра Зверева и Доминика Тима.

Зверев хотел выиграть финал «US Open»

Финал турнира – это особый матч, по ходу которого нужно бороться не только с соперником, но и с собственными нервами. К слову, Александр Зверев далеко не всегда справляется с подобными задачами, допуская глупые ошибки на подаче, либо при ударе справа. Однако в этот раз немец вышел на корт максимально мотивированным: разводил соперника по углам, вовремя выходил к сетке и продумывал каждое свое действие. Неудивительно, что в первых двух сетах, когда у Зверева было достаточно физических сил и концентрации, он имел солидное преимущество, которое отобразилось на счете – 6:2, 6:4. Правда, сам Доминик Тим также приложил руку к тому, что фанаты увидели именно такой результат на табло. Австриец играл слишком мягко и предсказуемо, периодически ошибаясь в простых ситуациях. Такая беспечность стала залогом того, что Тим практически без борьбы отдал сопернику солидный гандикап. Правда, стартовое преимущество в теннисе – это весьма условный фактор.

Тим боролся до конца и победил

Невзирая на положительный настрой Александра Зверева, его психологические проблемы никуда не делись. Более того, они проявились в самый решающий момент, когда нужно было просто удерживать свою подачу в третьем сете. Не совсем понятно, почему немец вдруг решил отдать инициативу Доминику Тиму, но австриец сполна воспользовался таким подарком. Он начал действовать более уверенно, заставляя оппонента нервничать и допускать оплошности. Что говорить, если по ходу последней партии Зверев уже с трудом попадал в квадрат для подачи, хотя не старался пробивать сильно. В этот момент стало понятно, что Тим вряд ли отдаст победу. Правда, дополнительную интригу в данное противостояние внесла травма австрийца, но Доминик все равно смог выиграть чемпионский гейм, даже на одной ноге. Очень жаль, что такой зрелищный поединок прошел без фанатов на трибунах, но точно не стоит переживать по этому поводу, ведь финалы «Большого шлема» навсегда остаются в истории мирового тенниса.