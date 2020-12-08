Клуб из Нур-Султана провел стабильный отрезок в конце
осени, но к домашней серии подошел не в лучшем расположении духа. В «Барысе»
произошла драка на тренировке, в в новости
беттинга попали слухи об уходе главного тренера Юрия Михайлиса, а команда
покинула кубковую восьмерку на Востоке. Правда, в домашних матчах казахстанский
клуб сумел реабилитироваться и одержал две победы над «Спартаком» (2:1) и
«Сочи» (2:0). После этого в Нур-Султан приехал «Локомотив».
В каждом периоде по шайбе
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«Локомотив» в статусе фаворита неплохо начал, но быстро
пропустил шайбу за авторством Антона Сагадеева. Во втором игровом отрезке
«Локо» сравнял счет, но под конец периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев
вперед. В третьем периоде ярославцы не смогли поразить ворота Йони Ортио, а вот
«Барыс» отметился еще одним голом. Шайбу забросил Линус Виделль. Нападающий
«Барыса» Якоб Лилья выполнил голевой пас в этой комбинации и продлил свою
результативную серию до четырех игр.
После игры главный тренер «Барыса» назвал игру равной и
отметил, что у «Локомотива» очень габаритная команда. Юрий Михайлис рассказал,
что его подопечным приходилось работать в позиционной обороне, но они
выигрывали единоборства и успешно выходили из зоны.
Успехи во встрече с «Витязем»
Четвертая победа подряд была одержана в матче против
подольского клуба. Эта игра развилась по другому сценарию. Быстрый гол и
отличная игра в обороне позволили «Витязю» выйти вперед. Во втором периоде
гости еще раз поразили ворота «Барыса», и только перед сиреной на перерыв Фрэттин
отквитал один гол. В решающем периоде Роман Старченко сумел сравнять счет. В
овертайме соперники отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее оказались
хозяева. Победный буллит в активе канадца Фила Вароне.
Михайлис заявил, что соперник здорово играл в обороне и быстро
переходил в атаку. А «Барыс» только к третьему периоду набрал нужную форму и
вышел сражаться.
Последние изменения в составе
Травма защитника «Барыса» Виктора Сведберга оказалась
серьезной. Представители клуба перевели его в список травмированных. Швед
получил повреждение во встрече с «Сочи».
Также в ближайших матчах не сыграет защитник Никита
Клещенко. Именно он подрался на тренировке с Джесси Блэкером и сломал тому
челюсть. В итоге, Никита отправился в фарм-клуб «Барыса» – «Номад». А на его
место из этой команды вызвали Самата Данияра.
Другой защитник клуба из Нур-Султана Кирилл Полохов
официально перешел в «Тамбов». В системе «Барыса» он провел сто шестнадцать
встреч.