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08.12.2020 14:17
"Барыс" выиграл четыре матча подряд в КХЛ

Клуб из Нур-Султана провел стабильный отрезок в конце осени, но к домашней серии подошел не в лучшем расположении духа. В «Барысе» произошла драка на тренировке, в в новости беттинга попали слухи об уходе главного тренера Юрия Михайлиса, а команда покинула кубковую восьмерку на Востоке. Правда, в домашних матчах казахстанский клуб сумел реабилитироваться и одержал две победы над «Спартаком» (2:1) и «Сочи» (2:0). После этого в Нур-Султан приехал «Локомотив».

В каждом периоде по шайбе

На победу ярославцев в этом матче в БК 1хБет давали коэффициент 2.01. При регистрации можно ввести промокод 1хБет и получить повышенный бонус. Подробнее о котировках на матчи КХЛ и актуальных акциях – на официальном сайте букмекера.

«Локомотив» в статусе фаворита неплохо начал, но быстро пропустил шайбу за авторством Антона Сагадеева. Во втором игровом отрезке «Локо» сравнял счет, но под конец периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев вперед. В третьем периоде ярославцы не смогли поразить ворота Йони Ортио, а вот «Барыс» отметился еще одним голом. Шайбу забросил Линус Виделль. Нападающий «Барыса» Якоб Лилья выполнил голевой пас в этой комбинации и продлил свою результативную серию до четырех игр.

После игры главный тренер «Барыса» назвал игру равной и отметил, что у «Локомотива» очень габаритная команда. Юрий Михайлис рассказал, что его подопечным приходилось работать в позиционной обороне, но они выигрывали единоборства и успешно выходили из зоны.

Успехи во встрече с «Витязем»

Четвертая победа подряд была одержана в матче против подольского клуба. Эта игра развилась по другому сценарию. Быстрый гол и отличная игра в обороне позволили «Витязю» выйти вперед. Во втором периоде гости еще раз поразили ворота «Барыса», и только перед сиреной на перерыв Фрэттин отквитал один гол. В решающем периоде Роман Старченко сумел сравнять счет. В овертайме соперники отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. Победный буллит в активе канадца Фила Вароне.

Михайлис заявил, что соперник здорово играл в обороне и быстро переходил в атаку. А «Барыс» только к третьему периоду набрал нужную форму и вышел сражаться.

Последние изменения в составе

Травма защитника «Барыса» Виктора Сведберга оказалась серьезной. Представители клуба перевели его в список травмированных. Швед получил повреждение во встрече с «Сочи».

Также в ближайших матчах не сыграет защитник Никита Клещенко. Именно он подрался на тренировке с Джесси Блэкером и сломал тому челюсть. В итоге, Никита отправился в фарм-клуб «Барыса» – «Номад». А на его место из этой команды вызвали Самата Данияра.

Другой защитник клуба из Нур-Султана Кирилл Полохов официально перешел в «Тамбов». В системе «Барыса» он провел сто шестнадцать встреч.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/12/08/111489.html
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