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06.09.2020 21:54
Академическая гребля
Россияне завоевали две бронзовые медали на молодёжном чемпионате Европы U23 по академической гребле
Российские спортсмены завоевали две бронзовые медали на молодёжном чемпионате Европы U23 по академической гребле. В классе одиночек W1X бронзовым призёром стала Анастасия Любич. Победу в заезде одержала Аннета Киридо из Греции, второй стала немка Александра Фестер.

Ещё одну бронзовую медаль принесла сборной России женская восьмёрка (класс W8+). Призёрами молодёжного континентального первенства стали Алла Неустроева, Елена Шапурова, Елена Данилюк, Дарья Кукушкина, Мария Рубцова, Елена Захватова, Анна Ковтун, Анастасия Баженова и Софья Буданова. Победу одержали немки, вторыми стали румынки.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/06/111446.html
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