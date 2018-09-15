Гребля академическая

Женская сборная России по академической гребле стала третьей в соревнованиях четверок на ЧМ

Россиянки стали обладательницами бронзовых медалей в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в эти дни в болгарском Пловдиве.



