Женская сборная России по академической гребле стала третьей в соревнованиях четверок на ЧМ
Россиянки стали обладательницами бронзовых медалей в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в эти дни в болгарском Пловдиве.
Сборная России в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской в финале показали время 6 минут 27,360 секунды. Победу одержала команда США (6.25,570), серебро у сборной Австралии (6.27,090).