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15.09.2018 22:50
Гребля академическая
Женская сборная России по академической гребле стала третьей в соревнованиях четверок на ЧМ
Россиянки стали обладательницами бронзовых медалей в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в эти дни в болгарском Пловдиве.

Сборная России в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской в финале показали время 6 минут 27,360 секунды. Победу одержала команда США (6.25,570), серебро у сборной Австралии (6.27,090).
Города:
Пловдив
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/15/111061.html
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