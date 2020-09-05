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05.09.2020 19:42
Ульяна Боташова, фото nevasport.ru
Стали известны победители Чемпионата России по современному пятиборью
Ульяна Баташова стала чемпионкой России по современному пятиборью. Спортсменка победила в личном первенстве у женщин.

Баташова набрала 1376 очков. Второе место заняла Гульназ Губайдуллина, набравшая 1367 очков. Тройку лучших замкнула Светлана Лебедева, у которой 1353 очка.

Командное первенство на чемпионате России выиграла сборная Московской области. В состав команд вошли Баташова, Губайдуллина, Ксения Фральцова и Анна Ефпифанова. Сборная набрала 4081 очко. Второе место заняла ещё одна команда Москвы (Екатерина Хураськина, Мария Самойлова, Вероника Ефимова, Ксения Санева), набравшая 3630 очков. Бронзовые медали в командном первенстве завоевали спортсменки из Ростовской области (Юлия Сергеева, Дарья Лопаткина, Ирина Сухинская, Марина Горецкая), набравшие 3443 очка.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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