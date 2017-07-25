25.07.2017 22:32
Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР
Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью
Смешанной эстафетой в понедельник в столице Белоруссии Минске завершился чемпионат Европы по современному пятиборью.
Сборная России, за которую выступали Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина, захватила лидерство после стартового вида - плавания, набрав 320 очков за результат 1.55,24. После фехтования россияне выпали из тройки лидеров, заработав 225 очков за 23 укола при 17 пропущенных. Конкур вернул Кирилла и Гульназ на первую позицию - в активе нашей команды в этом виде 291 очко.
Имея перед лазер-раном перевес в две секунды над итальянцами и в 12 - над венграми, наши пятиборцы упрочили лидерство и завоевали золото европейского чемпионата, финишировав с итоговым результатом 1436 очков. Серебро завоевала сборная Италии (Пьерпаоло Петрони / Алессандра Фрецца) - 1430 очков, бронзу - венгерские пятиборцы Роберт Каса и Шаролта Ковач с 1419 очками. Четвёртыми финишировали ирландцы Артур Лэнигэн-О’Киф и Наталия Койл (1410), пятыми - чехи Ян Куф и Натали Дианова (1375), шестыми - британцы Майлз Пиллэйдж и Джессика Варли (1365).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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