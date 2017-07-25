Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР

Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью

Смешанной эстафетой в понедельник в столице Белоруссии Минске завершился чемпионат Европы по современному пятиборью.





Сборная России, за которую выступали Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина, захватила лидерство после стартового вида - плавания, набрав 320 очков за результат 1.55,24. После фехтования россияне выпали из тройки лидеров, заработав 225 очков за 23 укола при 17 пропущенных. Конкур вернул Кирилла и Гульназ на первую позицию - в активе нашей команды в этом виде 291 очко.



