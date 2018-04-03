Новости Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР Россиянка Губайдуллина одержала победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью Российская спортсменка Гульназ Губайдуллина выиграла второй этап Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в Лос-Анджелесе.

В сумме Губайдуллина набрала 1359 очков и на семь баллов опередила итальянку Аличе Сотеро, ставшую второй. Тройку призеров замкнула венгерская пятиборка Тамара Алексеев (1341). Лос Анжелес Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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