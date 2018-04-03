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03.04.2018 22:03
Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР
Россиянка Губайдуллина одержала победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью
Российская спортсменка Гульназ Губайдуллина выиграла второй этап Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в Лос-Анджелесе.

В сумме Губайдуллина набрала 1359 очков и на семь баллов опередила итальянку Аличе Сотеро, ставшую второй. Тройку призеров замкнула венгерская пятиборка Тамара Алексеев (1341).
Города:
Лос Анжелес
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/03/110891.html
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