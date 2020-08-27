Фото ФВМСР

Федерация водно-моторного спорта России впервые в мире провела официальный национальный Чемпионат по гидрофлайту

С 20 по 22 августа в Московской области на Пироговском водохранилище прошел Чемпионат России по водно-моторному спорту 2020. Чемпионат стал первым в мире официальным соревнованием в классе «гидрофлайт». Также лучших спортсменов страны определили в классе «аквабайк».





В соревнованиях принял участие 81 спортсмен из 15 регионов страны. Всего было разыграно 16 комплектов медалей. Победителей определили в двух спортивных классах: «гидрофлайт» и «аквабайк».





В гидрофлайте приняло участие девять спортсменов. Первым в истории чемпионом России в этом классе стал Антон Попов из Санкт-Петербурга. Второе место занял Андрей Смирнов, Москва. Бронза у Александра Малых, представляющего Свердловскую область.





«Федерация водно-моторного спорта России в течение двух лет вела работу по признанию нового класса – гидрофлайт. И наши усилия увенчались успехом - Россия стала первой страной в мире, среди 58 участников Международного водно-моторного союза (UIM), которая провела официальный национальный Чемпионат в этой дисциплине», - комментирует Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.





В аквабайке соревнования прошли в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. Упорнейшая борьба развернулась между спортсменами, выступающими в дисциплине «фристайл». За звание чемпиона боролись 11 сильнейших атлетов России. Победу одержал Сергей Чемезо. Второе место во фристайле занял один из самых опытных спортсменов Михаил Ершов, тренер сборной России по фристайл-аквабайку, президент Федерации водно-моторного спорта России. Бронзовая медаль – у Арсения Матанцева, двукратного чемпиона России.





Водно-моторный сезон продолжит Кубок России, который пройдет с 10 по 13 сентября в Тверской области.





По материалам пресс-службы Федерации водно-моторного спорта России.









Фото ФММСР



