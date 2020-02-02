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02.02.2020 20:39
Фото аккаунт Министерства спорта МО в Instagram
"Динамо-Электросталь" стало чемпионом России по индорхоккею
Подмосковное "Динамо-Электросталь" стало обладателем золотых медалей чемпионата России по индорхоккею. 

В заключительной встрече турнире, которая состоялась 2 февраля, подмосковные спортсмены переиграли "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. Счет в матче 5:2. Дублем в составе победителей отметился Сергей Лепешкин, также авторами голов стали Марат Хайруллин, Никита Дворецкий и Андрей Кураев.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/02/02/111370.html
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