Новости Фото аккаунт Министерства спорта МО в Instagram "Динамо-Электросталь" стало чемпионом России по индорхоккею Подмосковное "Динамо-Электросталь" стало обладателем золотых медалей чемпионата России по индорхоккею.

В заключительной встрече турнире, которая состоялась 2 февраля, подмосковные спортсмены переиграли "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. Счет в матче 5:2. Дублем в составе победителей отметился Сергей Лепешкин, также авторами голов стали Марат Хайруллин, Никита Дворецкий и Андрей Кураев. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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