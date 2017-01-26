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26.01.2017 21:26
фото с fhtr.ru
Российские юноши и девушки стали бронзовыми призёрами молодёжных чемпионатов Европы по индорхоккею
Чемпионаты Европы по индорхоккею среди мужских и женских молодёжных команд состоялись в Португалии и Австрии.

Юноши проводили свои соревнования в Португалии. Сборная России завоевала бронзовые награды, одержав в матче за третье место победу над сборной Белоруссии. Чемпионами континента стали польские хоккеисты, серебро завоевала сборная Австрии. Хоккеист электростальского "Динамо" Сергей Лепёшкин стал лучшим бомбардиром турнира, забив девять мячей.

Европейское первенство среди девушек состоялось в Австрии. И здесь в активе сборной России бронзовые награды - в матче за третье место наши хоккеистки переиграли команду Швейцарии. В главном финале сборная Чехии взяла верх над командой Белоруссии. И на этом первенстве титул лучшего бомбардира завоевала российская хоккеистка - Юлия Сартакова из московского ЦСП "Крылатское" десять раз поразила ворота соперниц, - сообщает сайт Федерации хоккея на траве России.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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