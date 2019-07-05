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05.07.2019 19:26
Екатерина Михайлушкина, фото http://www.yarsport.ru/
Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по подводному спорту
Сборная России завоевала 38 медалей на чемпионате Европы по подводному спорту, который проходил в греческом городе Янина.

Россияне стали обладателями 20 золотых наград, 11 серебряных и семь бронзовых. Лидером российской команды по числу завоеванных медалей стала представительница Ярославской области Екатерина Михайлушкина. Она первенствовала на шести дистанциях  и установила два мировых рекорда: первый день на дистанции 100 метров (38,06) и в составе сборной страны в эстафете.

Следующее континентальное первенство пройдет в 2021 году в Томске.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/05/111258.html
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