Екатерина Михайлушкина, фото http://www.yarsport.ru/

Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по подводному спорту

Сборная России завоевала 38 медалей на чемпионате Европы по подводному спорту, который проходил в греческом городе Янина.





Россияне стали обладателями 20 золотых наград, 11 серебряных и семь бронзовых. Лидером российской команды по числу завоеванных медалей стала представительница Ярославской области Екатерина Михайлушкина. Она первенствовала на шести дистанциях и установила два мировых рекорда: первый день на дистанции 100 метров (38,06) и в составе сборной страны в эстафете.



