05.07.2019 19:26
Екатерина Михайлушкина, фото http://www.yarsport.ru/
Российские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по подводному спорту
Сборная России завоевала 38 медалей на чемпионате Европы по подводному спорту, который проходил в греческом городе Янина.
Россияне стали обладателями 20 золотых наград, 11 серебряных и семь бронзовых. Лидером российской команды по числу завоеванных медалей стала представительница Ярославской области Екатерина Михайлушкина. Она первенствовала на шести дистанциях и установила два мировых рекорда: первый день на дистанции 100 метров (38,06) и в составе сборной страны в эстафете.
Следующее континентальное первенство пройдет в 2021 году в Томске.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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