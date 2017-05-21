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21.05.2017 08:58
Анна Аржанова избрана на пост президента Всемирной конфедерации подводной деятельности
В Риме (Италия) прошла отчетно-выборная Генеральная Ассамблея Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS), на которой президент ФПСР Анна Аржанова единогласно была избрана на пост президента CMAS.



Втрой день работы Генеральной Ассамблеи начался с выборов президента CMAS. На этот пост единогласно была избрана Анна Аржанова, президент Федерации подводного спорта России. Председателем спортивного комитета CMAS стал Ильяс Ксиархос (Греция), научного комитета CMAS -  Ральф Шилл (Германия), технического комитета CMAS - Флемминг Хольм (Дания).

В состав Совета директоров  CMAS вошли 15 человек, представители Туниса, Франции, Иордании, Египта, Германии, Португалии, Кореи, Италии, Ирландии, Сербии, Колумбии, Испании, Японии и ОАЭ. 

Следующая Генеральной Ассамблеи CMAS пройдет в 2018 году в ОАЭ.

Города:
Рим
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/21/110386.html
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