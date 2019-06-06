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06.06.2019 19:11
Фото РСБИ
Россияне заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по рукопашному бою
Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по рукопашному бою, который проходил с 31 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 37 стран.

Российские спортсмены завоевали 19 медалей, 12 из которых золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Второй в общекомандном зачете стала команда Казахстана.

На этом чемпионате мира дебютировала новая дисциплина — самооборона. Это показательные выступления спортсменов, по итогам которых начисляются баллы за технику и быстроту проведения приемов. 


Фото РСБИ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/06/111238.html
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