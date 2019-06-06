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Россияне заняли первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по рукопашному бою

Сборная России стала победителем общего зачета чемпионата мира по рукопашному бою, который проходил с 31 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 37 стран.





Российские спортсмены завоевали 19 медалей, 12 из которых золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Второй в общекомандном зачете стала команда Казахстана.





На этом чемпионате мира дебютировала новая дисциплина — самооборона. Это показательные выступления спортсменов, по итогам которых начисляются баллы за технику и быстроту проведения приемов.







