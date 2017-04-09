На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Регби
Гандбол
Шахматы
Теннис настольный
Водное поло
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Триатлон
Хоккей на траве
Гольф
Рэндзю
Дзюдо
Гимнастика эстетическая
Рукопашный бой
Альпинизм
Бейсбол
Го
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Рукопашный бой
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
09.04.2017 21:36
Четвертый чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Моске
22-23 апреля 2017 года в Москве на арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском состоится четвёртый Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный Международной Федерацией рукопашного боя.

Звания Чемпионов Мира будут разыграны в 9-ти мужских и 8-ми женских весовых категориях:

Мужчины- до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг,
Женщины- до 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и свыше 75 кг,

В Чемпионате мира примут участие спортсмены более чем 40 стран и будут представлены все континенты. Инициаторами создания и организаторами проведения Чемпионата мира по рукопашному бою выступили «Международная Федерация рукопашного боя» (МФРБ) и «Общероссийская Федерация рукопашного боя» (ОФРБ) при поддержке Минспорта России и Москомспорта. 

Данный вид внесен во Всероссийский реестр видов спорта и включен в Единую спортивную классификацию, как самостоятельный вид спорта с 1981 года. Современный рукопашный бой включает в себя удары руками и ногами, различные броски, болевые и удушающие приемы. Правила соревнований обеспечивают и регламентируют максимально эффективное и безопасное использование этих приемов на соревнованиях. 
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/09/110237.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
09.04.2017 21:36
Четвертый чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Моске
15.04.2016 10:05
Новая профессиональная лига рукопашного боя объединит самых ярких спортсменов
25.04.2013 13:43
Сборная России выиграла Чемпионат мира в командном зачете
30.03.2013 13:51
Объявлен состав сборной России на 2013 год
27.03.2013 12:40
Команда ФСИН из Челябинска стала победителем на Чемпионате ФСИН России
29.03.2011 14:58
Дмитрий Кирюшин, Дмитрий Хакиров, Роман Копылов, Ильяс Абаев и Виталий Дериглазов стали чемпионами мира в Москве
16.02.2011 15:53
Москва примет I-й чемпионат мира по рукопашному бою
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 