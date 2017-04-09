Четвертый чемпионат мира по рукопашному бою пройдет в Моске

22-23 апреля 2017 года в Москве на арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском состоится четвёртый Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный Международной Федерацией рукопашного боя.





Звания Чемпионов Мира будут разыграны в 9-ти мужских и 8-ми женских весовых категориях:





Мужчины- до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг,

Женщины- до 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и свыше 75 кг,





В Чемпионате мира примут участие спортсмены более чем 40 стран и будут представлены все континенты. Инициаторами создания и организаторами проведения Чемпионата мира по рукопашному бою выступили «Международная Федерация рукопашного боя» (МФРБ) и «Общероссийская Федерация рукопашного боя» (ОФРБ) при поддержке Минспорта России и Москомспорта.



