Новости Россиянки стали победительницами II этапа Кубка мира по эстетической гимнастике Российские спортсменки выиграли золотые медали II этапа Кубка мира по эстетической гимнастике, который проходил в Сингапуре.

В категории "женщины" победу одержала команда "Мадонна" (Москва), в категории "юниорки 14-16 лет" - "Виктория Стрела" (Московская область)!

Серебряные медали в категории "юниорки 14-16 лет" завоевали гимнастки команды "Виктория" (Московская область). Команда из Ростова-на-Дону "Оскар" по итогам первого дня занимала 6 место и по правилам соревнований (две команды от страны) не прошла в финал. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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