эстетическая гимнастика, фото с artsport.bg

Московская команда "Мадонна" завоевала золото чемпионата России по эстетической гимнастике

Чемпионат России по эстетической гимнастике состоялся 14-17 апреля в Раменском (Московская область).





Чемпионками страны стали гимнастки московской команды "Мадонна": Анастасия Поникарова, Полина Соснина, Валерия Урюпина, Александра Кузнецова, Дарья Жданова, Дарья Куклина, Мария Мальцева, Алина Болбат, Марина Онищенко и Любовь Пальчикова. Результат команды - 38.850 балла.





Серебряным призёром стала команда "Небеса" из Краснодарского края (Анна Евсеенко, Алёна Хиленко, Анита Волкова, Маргарита Ибраева, Ярославна Антипова, Ангелина Медведева, Дарья Клещева, Анжелика Кравцова, Ева Валько, Татьяна Мамонтова) с суммой 36.750 балла.





Бронзу завоевала команда "Вдохновение" из Нижнего Новгорода (Анна Батурина, Анастасия Лабазова, Ксения Грешилова, Елизавета Васильевых, Екатерина Кудряшова, Алина Кириллова, Валерия Пестова, Елизавета Коченова) - 35.750 балла.





Соревнования юниорок 14-16 лет выиграла команда "Виктория" из Московской области с результатом 37.950 балла. Серебро завоевала подмосковная "Виктория-Стрела" (37.200), бронзу - "Оскар" из Ростова-на-Дону (35.750).





В категории девушек 12-14 лет победила команда "Вирджиния" из Московской области (36.500), на втором месте московская "Мадонна-Виктория" (35.300), на третьем - "Оскар" из Ростова-на-Дону (34.900).



