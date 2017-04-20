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20.04.2017 22:11
эстетическая гимнастика, фото с artsport.bg
Московская команда "Мадонна" завоевала золото чемпионата России по эстетической гимнастике
Чемпионат России по эстетической гимнастике состоялся 14-17 апреля в Раменском (Московская область). 

Чемпионками страны стали гимнастки московской команды "Мадонна": Анастасия Поникарова, Полина Соснина, Валерия Урюпина, Александра Кузнецова, Дарья Жданова, Дарья Куклина, Мария Мальцева, Алина Болбат, Марина Онищенко и Любовь Пальчикова. Результат команды - 38.850 балла. 

Серебряным призёром стала команда "Небеса" из Краснодарского края (Анна Евсеенко, Алёна Хиленко, Анита Волкова, Маргарита Ибраева, Ярославна Антипова, Ангелина Медведева, Дарья Клещева, Анжелика Кравцова, Ева Валько, Татьяна Мамонтова) с суммой 36.750 балла. 

Бронзу завоевала команда "Вдохновение" из Нижнего Новгорода (Анна Батурина, Анастасия Лабазова, Ксения Грешилова, Елизавета Васильевых, Екатерина Кудряшова, Алина Кириллова, Валерия Пестова, Елизавета Коченова) - 35.750 балла. 

Соревнования юниорок 14-16 лет выиграла команда "Виктория" из Московской области с результатом 37.950 балла. Серебро завоевала подмосковная "Виктория-Стрела" (37.200), бронзу - "Оскар" из Ростова-на-Дону (35.750). 

В категории девушек 12-14 лет победила команда "Вирджиния" из Московской области (36.500), на втором месте московская "Мадонна-Виктория" (35.300), на третьем - "Оскар" из Ростова-на-Дону (34.900). 

Золото в соревнованиях девочек 10-12 лет завоевала подмосковная команда "Сонет-Олимп" (35.450), серебро - "Виктория-Взлёт" из Московской области (35.150), бронзу - "Аэлита" из Волгоградской области (34.150), - сообщает сайт Всероссийской федерации эстетической гимнастики.    
Города:
Раменское
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/20/110283.html
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