"Экспрессия", фото с rfsolokomotiv.ru/

Российские команды "Экспрессия" и "Мадонна" завоевали серебро и бронзу на втором этапе Кубка мира по эстетической гимнастике

Второй этап Кубка мира, а также международный турнир по эстетической гимнастике состоялись в итальянской Падуе.





Две российские команды вошли в тройку призёров этапа Кубка мира. Серебро завоевала команда "Экспрессия" (Елена Романченко, Ольга Романченко, Яна Сочугова, Анастасия Черняева, Арина Тен, Анастасия Кожемякина, Дарья Рудниченко, Анастасия Яркова, Арина Никишова), набрав в сумме предварительных и финальных соревнований 37.950 балла. Бронзовым призёром стала команда "Мадонна" (Марина Онищенко, Анастасия Поникарова, Дарья Жданова, Полина Соснина, Валерия Урюпина, Мария Мальцева, Дарья Куклина, Любовь Пальчикова) с результатом 37.800 балла. Победу одержала финская команда "Minetit" (38.150). Ещё одна российская команда - "Небеса" заняла 13-е место (17.850).





В юниорском турнире российская команда "Виктория" стала серебряным призёром с результатом 36.950. "Виктория Стрела" заняла четвёртое место (35.500). На первой позиции - финская "Minetit Elite" (37.450).





В международном турнире стран Средиземноморья также две российские команды попали на пьедестал. Второе место - у команды "Вдохновение" (Анна Батурина, Ксения Грешилова, Алина Кириллова, Елизавета Коченова, Екатерина Кудряшова, Анастасия Лабазова, Валерия Пестова, Елизавета Васильевых) с суммой 34.100 балла. Тройку призёров замкнула команда "Сонет" (София Блинова, Милена Бруева, Владлена Котова, Валерия Мартьянова, Светлана Михайлова, Виталина Суслова, Яна Кузнецова, Ксения Кулькова, Варвара Фёдорова, Юлия Курочкина, Анастасия Агафонова) с результатом 34.050. Победила финская "Sirius" (34.550).



