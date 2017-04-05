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05.04.2017 21:34
"Экспрессия", фото с rfsolokomotiv.ru/
Российские команды "Экспрессия" и "Мадонна" завоевали серебро и бронзу на втором этапе Кубка мира по эстетической гимнастике
Второй этап Кубка мира, а также международный турнир по эстетической гимнастике состоялись в итальянской Падуе. 

Две российские команды вошли в тройку призёров этапа Кубка мира. Серебро завоевала команда "Экспрессия" (Елена Романченко, Ольга Романченко, Яна Сочугова, Анастасия Черняева, Арина Тен, Анастасия Кожемякина, Дарья Рудниченко, Анастасия Яркова, Арина Никишова), набрав в сумме предварительных и финальных соревнований 37.950 балла. Бронзовым призёром стала команда "Мадонна" (Марина Онищенко, Анастасия Поникарова, Дарья Жданова, Полина Соснина, Валерия Урюпина, Мария Мальцева, Дарья Куклина, Любовь Пальчикова) с результатом 37.800 балла. Победу одержала финская команда "Minetit" (38.150). Ещё одна российская команда - "Небеса" заняла 13-е место (17.850). 

В юниорском турнире российская команда "Виктория" стала серебряным призёром с результатом 36.950. "Виктория Стрела" заняла четвёртое место (35.500). На первой позиции - финская "Minetit Elite" (37.450).

В международном турнире стран Средиземноморья также две российские команды попали на пьедестал. Второе место - у команды "Вдохновение" (Анна Батурина, Ксения Грешилова, Алина Кириллова, Елизавета Коченова, Екатерина Кудряшова, Анастасия Лабазова, Валерия Пестова, Елизавета Васильевых) с суммой 34.100 балла. Тройку призёров замкнула команда "Сонет" (София Блинова, Милена Бруева, Владлена Котова, Валерия Мартьянова, Светлана Михайлова, Виталина Суслова, Яна Кузнецова, Ксения Кулькова, Варвара Фёдорова, Юлия Курочкина, Анастасия Агафонова) с результатом 34.050. Победила финская "Sirius" (34.550). 

Российские команды "Калина" и "Очарование" заняли первое и второе места среди юниорок 14-16 лет. "Виргиния" и "Небеса" завоевали серебро и бронзу среди девочек 12-14 лет. "Виктория Взлёт" и "Калина" - вторая и третья среди девочек 10-12 лет. "Солнышко" и "Роксэт-Бирюза" завоевали золото и серебро среди девочек 8-10 лет.
Города:
Падуя
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/05/110223.html
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