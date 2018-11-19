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19.11.2018 19:13
Прыжки на батуте
Россияне успешно выступили на первенстве мира по прыжкам на батуте
Сборная России по прыжкам на батуте завоевала 34 медали на первенстве мира, которое завершилось в Санкт-Петербурге. В копилке российских спортсменов 10 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых наград в разных возрастных группах.

Чемпионами мира стали Светлана Скороход, Мэри Голота/Вера Белянкина, Анжела Бладцева, Элина Степанова, Борис Егоров, Дарья Назукова, Илья Халилов, Дмитрий Зенкин, Александр Бутько, Дарья Назукова/Екатерина Феткулина.

Вторые места: Злата Чернявская/Александра Бонарцева, Дмитрий Нартов, Егор Глушенко, Сергей Финиченко, Мария Михайлова, Дарья Тихонова, Анжела Бладцева/Полина Денисова, Олег Селютин, Дарья Неспанова, Мария Захарчук.

Бронзовые медали завоевали: Дмитрий Шаталов, Елизавета Гальцова, Ильдан Махиянов, Олег Селютин/Дмитрий Зенкин, Ильдан Махиянов/Жан Сулейманов, Алексей Светлишников, Данила Касимов, Екатерина Кунгурцева, Никита Ленин, Мария Михайлова/Анна Епифанова, Анна Епифанова, Валерий Кошкин, Владимир Оганесян, Аделина Несытых.
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/19/111118.html
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