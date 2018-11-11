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11.11.2018 15:30
Михаил Заломин, фото www.pravda-nn.ru
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте
Россияне стали вторыми в общем зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходил с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге.

Гимнасты сборной России стали обладателями двух золотых и трех бронзовых наград турнира. Победителями стали Михаил Заломин и Вадим Афанасьев, выигравшие соревнования в двойном минитрампе и акробатической дорожке соответственно. Бронзу завоевали Виктория Даниленко (акробатическая дорожка), Яна Павлова (батут) и Андрей Юдин (батут).

Первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены из Китая.
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/11/111110.html
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