Михаил Заломин, фото www.pravda-nn.ru

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте

Россияне стали вторыми в общем зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходил с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге.





Гимнасты сборной России стали обладателями двух золотых и трех бронзовых наград турнира. Победителями стали Михаил Заломин и Вадим Афанасьев, выигравшие соревнования в двойном минитрампе и акробатической дорожке соответственно. Бронзу завоевали Виктория Даниленко (акробатическая дорожка), Яна Павлова (батут) и Андрей Юдин (батут).



