Новости Прыжки на батуте Россияне выиграли общий зачет чемпионата Европы по прыжкам на батуте Сборная России стала победителем общекомандного зачета чемпионата Европы по прыжкам на батуте, который проходил в минувшие выходные в Баку (Азербайджан). Россияне завоевали 11 медалей (5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые), вторыми стали представители Белоруссии (4-2-0), далее идут команды Великобритании (3-3-1), Португалии (1-1-0) и Азербайджана (1-1-0).

Золото : Яна Павлова (батут), Василий Макарский (ДМТ), мужская сборная АКД (Максим Шлякин, Вадим Афанасьев, Александр Лисицын и Григорий Носков), мужская сборная ДМТ (Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов и Виталий Кривонос), женская сборная ДМТ (Полина Троянова, Дана Садкова, Дарья Солкина, Софья Богданова).

Серебро : Полина Троянова (ДМТ), Сергей Азарян/Михаил Мельник (синхрон), мужская сборная батут (Дмитрий Ушаков, Сергей Азарян, Михаил Мельник, Дмитрий Зенкин), женская сборная АКД (Елена Краснокуцкая, Наталья Парахина, Анна Коробейникова, Виктория Даниленко).

Бронза : Вадим Афанасьев (АКД), Виктория Даниленко (АКД). Баку Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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